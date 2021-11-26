Пашинян указал на роль Путина в приостановке войны в Карабахе

Премьер-министр Армении назвал очевидной роль России и лично президента Владимира Путина в урегулировании обострившегося в прошлом году конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в начале трёхсторонней встречи, которая проходит в Сочи.

При этом глава армянского кабмина подчеркнул, что ситуация в регионе остаётся нестабильной. Он также не согласился с заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что стороны выполнили практически все пункты мирного договора.

"Существует ещё проблема заложников, военнопленных. И это важный гуманитарный вопрос. <...> Но думаю, что сегодня мы собрались, чтобы не только озвучить проблемы, но и решить их", — подчеркнул Пашинян.