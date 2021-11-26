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Пашинян указал на роль Путина в приостановке войны в Карабахе

При этом он отметил, что в регионе по-прежнему остаются проблемы, которые требуют решения.

26 ноября, 14:06
<p>Фото © ТАСС / Савицкий Вадим</p>

Фото © ТАСС / Савицкий Вадим

Премьер-министр Армении назвал очевидной роль России и лично президента Владимира Путина в урегулировании обострившегося в прошлом году конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в начале трёхсторонней встречи, которая проходит в Сочи.

При этом глава армянского кабмина подчеркнул, что ситуация в регионе остаётся нестабильной. Он также не согласился с заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что стороны выполнили практически все пункты мирного договора.

"Существует ещё проблема заложников, военнопленных. И это важный гуманитарный вопрос. <...> Но думаю, что сегодня мы собрались, чтобы не только озвучить проблемы, но и решить их", — подчеркнул Пашинян.

В Сочи начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

В Сочи начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

Напомним, переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проводятся по инициативе РФ. Как сообщал Лайф, до трёхсторонней встречи Путин сперва встретился с азербайджанским коллегой.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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