Законопроекты о QR-кодах помогут сдержать новые волны коронавируса, считает Хубезов

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте направлены на предупреждение новых волн коронавируса. Об этом сообщил в пятницу глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на слушаниях в Общественной палате по поводу внесённой правительством инициативы.

Он отметил, что суть обсуждаемых предложений в первую очередь заключается в сохранении жизни и здоровья граждан, а не в ограничении их прав.

"Они направлены на то, чтобы исправить ситуацию сейчас, — мы теряем каждый день больше 1200 пациентов", — сказал Хубезов.

Если сейчас не принять ограничительные меры, то за четвёртой волной коронавируса придёт пятая, шестая и так далее, а люди продолжат попадать в больницы и умирать.