НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Законопроекты о QR-кодах помогут сдержать новые волны коронавируса, считает Хубезов

По его словам, суть инициативы правительства заключается в сохранении жизни и здоровья граждан, а не в ограничении их прав.

26 ноября, 14:01

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте направлены на предупреждение новых волн коронавируса. Об этом сообщил в пятницу глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на слушаниях в Общественной палате по поводу внесённой правительством инициативы.

Он отметил, что суть обсуждаемых предложений в первую очередь заключается в сохранении жизни и здоровья граждан, а не в ограничении их прав.

"Они направлены на то, чтобы исправить ситуацию сейчас, — мы теряем каждый день больше 1200 пациентов", — сказал Хубезов.

Если сейчас не принять ограничительные меры, то за четвёртой волной коронавируса придёт пятая, шестая и так далее, а люди продолжат попадать в больницы и умирать.

"Чем быстрее мы пропишем правила поведения, правила жизнедеятельности, тем быстрее вернёмся если не к привычному образу жизни, как было до пандемии, то максимально к нему приблизимся. И как раз эти два законопроекта направлены на это", — заключил он.

Дмитрий Хубезов: Медицинское сообщество поддерживает законопроекты о QR-кодах

Дмитрий Хубезов: Медицинское сообщество поддерживает законопроекты о QR-кодах

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.

Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1