Законопроекты о QR-кодах помогут сдержать новые волны коронавируса, считает Хубезов
По его словам, суть инициативы правительства заключается в сохранении жизни и здоровья граждан, а не в ограничении их прав.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте направлены на предупреждение новых волн коронавируса. Об этом сообщил в пятницу глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на слушаниях в Общественной палате по поводу внесённой правительством инициативы.
Он отметил, что суть обсуждаемых предложений в первую очередь заключается в сохранении жизни и здоровья граждан, а не в ограничении их прав.
"Они направлены на то, чтобы исправить ситуацию сейчас, — мы теряем каждый день больше 1200 пациентов", — сказал Хубезов.
Если сейчас не принять ограничительные меры, то за четвёртой волной коронавируса придёт пятая, шестая и так далее, а люди продолжат попадать в больницы и умирать.
"Чем быстрее мы пропишем правила поведения, правила жизнедеятельности, тем быстрее вернёмся если не к привычному образу жизни, как было до пандемии, то максимально к нему приблизимся. И как раз эти два законопроекта направлены на это", — заключил он.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.
Комментариев: 0