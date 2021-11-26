Дмитрий Хубезов: Медицинское сообщество поддерживает законопроекты о QR-кодах
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Глава профильного Комитета Госдумы рассказал, как правительственный законопроект обсуждался в Национальной медицинской палате.
Медицинское сообщество поддерживает законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщил в пятницу глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на слушаниях в Общественной палате по поводу внесённой правительством инициативы.
Он сообщил, что сегодня в Национальной медицинской палате тоже состоялась дискуссия по поводу QR-кодов, в которой участвовало большинство регионов России.
"И однозначно все единогласно проголосовали за. От медицинского сообщества другого мнения нет", — отметил Хубезов.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.