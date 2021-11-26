Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 ноября 2021, 16:54

Дмитрий Хубезов: Медицинское сообщество поддерживает законопроекты о QR-кодах

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Глава профильного Комитета Госдумы рассказал, как правительственный законопроект обсуждался в Национальной медицинской палате.

Медицинское сообщество поддерживает законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщил в пятницу глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на слушаниях в Общественной палате по поводу внесённой правительством инициативы.

Он сообщил, что сегодня в Национальной медицинской палате тоже состоялась дискуссия по поводу QR-кодов, в которой участвовало большинство регионов России.

"И однозначно все единогласно проголосовали за. От медицинского сообщества другого мнения нет", — отметил Хубезов.

В ОП предложили "амнистию" для раскаявшихся покупателей сертификатов о вакцинации
В ОП предложили "амнистию" для раскаявшихся покупателей сертификатов о вакцинации

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.

Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • qr-коды
  • Общественная палата РФ
  • Госдума
  • Дмитрий Хубезов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar