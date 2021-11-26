Дмитрий Хубезов: Медицинское сообщество поддерживает законопроекты о QR-кодах

Глава профильного Комитета Госдумы рассказал, как правительственный законопроект обсуждался в Национальной медицинской палате.

Медицинское сообщество поддерживает законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщил в пятницу глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на слушаниях в Общественной палате по поводу внесённой правительством инициативы.

Он сообщил, что сегодня в Национальной медицинской палате тоже состоялась дискуссия по поводу QR-кодов, в которой участвовало большинство регионов России.