Эксперт Мохначук объяснил, как спасателю удалось выбраться живым из шахты "Листвяжная"
Он также рассказал о действии газа, который мог распространяться по шахте во время происшествия.
Выживший Александр Заковряшин. Фото © LIFE
Помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин смог самостоятельно выбраться на поверхность из аварийной шахты "Листвяжная" благодаря воле к жизни и умению пользоваться системой выживания. Такую точку зрения озвучил председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
"[Ему] помогли воля к жизни, желание жить. Плюс опыт, умение пользоваться системой выживания в тех условиях, в которые он попал, плюс знание горного дела, горных выработок, ликвидации аварии", — сказал он в эфире телеканала "360".
Эксперт напомнил, что у спасателей есть аппараты, с помощью которых можно дышать минимум четыре часа, а помимо основного такого устройства есть с собой и запасное.
"Метан — это лёгкий газ, он наверху, он не столько вредный для здоровья, сколько опасный для взрыва. А угарный газ тяжёлый, он стелется по земле. Если встать так, что у тебя внизу в ногах будет повышенная концентрация [метана], но есть струя, которая несёт свежий воздух на уровне головы, то там может быть минимальная концентрация CO и можно дышать", — объяснил Мохначук.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако ранее в пятницу стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.
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