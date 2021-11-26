Эксперт Мохначук объяснил, как спасателю удалось выбраться живым из шахты "Листвяжная"

" [Ему] помогли воля к жизни, желание жить. Плюс опыт, умение пользоваться системой выживания в тех условиях, в которые он попал, плюс знание горного дела, горных выработок, ликвидации аварии", — сказал он в эфире телеканала "360" .

Эксперт напомнил, что у спасателей есть аппараты, с помощью которых можно дышать минимум четыре часа, а помимо основного такого устройства есть с собой и запасное.

"Метан — это лёгкий газ, он наверху, он не столько вредный для здоровья, сколько опасный для взрыва. А угарный газ тяжёлый, он стелется по земле. Если встать так, что у тебя внизу в ногах будет повышенная концентрация [метана], но есть струя, которая несёт свежий воздух на уровне головы, то там может быть минимальная концентрация CO и можно дышать", — объяснил Мохначук.