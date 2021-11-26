Алиев заявил о готовности Азербайджана к делимитации границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на трёхсторонней встрече с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном в Сочи заявил, что республика готова начать процесс делимитации границы с Арменией.

Он также отметил, что Баку поддерживает помощь Москвы в вопросе определения границ, и выразил благодарность российским миротворцам за службу в Карабахе, отметив, что ситуация в зоне их ответственности в целом стабильна.

"В целом в зоне ответственности российских миротворческих сил ситуация стабильная, не было серьёзных инцидентов, не было намеренных провокаций. Те единичные случаи, которые наблюдались, не носили системный характер. Поэтому хотел бы поблагодарить российский миротворческий контингент за хорошую службу", — сказал Алиев.