Зеленский ожидает от нового канцлера ФРГ мощных гарантий по газу и помощи с членством в ЕС
Лидер Незалежной призвал немецкое правительство не бояться обратной реакции других государств.
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что сможет рассчитывать на более чёткие действия нового канцлера Германии относительно членства Незалежной в ЕС. Он признался, что ожидает от немецкого кабмина "предметных вещей".
"Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер Германии был более чётким относительно членства Украины в Европейском союзе и не боялся за это обратной реакции других государств", — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.
Лидер Незалежной ожидает от нового кабмина ФРГ результатов, "которые бы очень сильно помогли Украине и экономически, и в энергетической безопасности", мощной санкционной политики, мощных гарантий относительно газа и других энергоресурсов, а также максимального давления на Россию относительно прекращения конфликта в Донбассе.
Ранее Зеленский признал бессмысленность вопросов о вступлении Украины в ЕС. Лидер Незалежной отметил, что если бы решение этого вопроса зависело от властей в Брюсселе, то Киев стал бы членом Евросоюза "ещё вчера".
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