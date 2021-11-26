Зеленский ожидает от нового канцлера ФРГ мощных гарантий по газу и помощи с членством в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что сможет рассчитывать на более чёткие действия нового канцлера Германии относительно членства Незалежной в ЕС. Он признался, что ожидает от немецкого кабмина "предметных вещей".

"Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер Германии был более чётким относительно членства Украины в Европейском союзе и не боялся за это обратной реакции других государств", — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.

Лидер Незалежной ожидает от нового кабмина ФРГ результатов, "которые бы очень сильно помогли Украине и экономически, и в энергетической безопасности", мощной санкционной политики, мощных гарантий относительно газа и других энергоресурсов, а также максимального давления на Россию относительно прекращения конфликта в Донбассе.