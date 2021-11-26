Путин приветствовал предстоящую встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе
По мнению российского лидера, чем больше контактов, в том числе и прямых, тем лучше.
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Президент РФ Владимир Путин приветствовал предстоящую встречу в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Глава российского государства отметил важность диалога между сторонами.
"Согласен с обоими коллегами в том, что, чем больше контактов, в том числе и прямых, тем лучше, прямые двусторонние контакты вообще в приоритете", — заявил Путин на переговорах с Алиевым и Пашиняном.
Напомним, переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проводятся по инициативе РФ. До трёхсторонней встречи Путин сперва увиделся с азербайджанским коллегой.
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