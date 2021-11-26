Политолог Суздальцев объяснил слова Зеленского о путче погоней за титулом борца с олигархами

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с Лайфом заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране госперевороте. По его мнению, со стороны Киева вся эта ситуация — просто способ привлечь к себе внимание, так как правительство государства живёт исключительно скандалами.

По словам Суздальцева, это не первая попытка поднять тему олигархов на Украине. Все они заканчивались ничем. Бывший президент Украины Пётр Порошенко тоже пытался заострять внимание на этом, хотя он сам являлся типичным украинским олигархом, отметил политолог.

"Государственная модель Украины завязана на финансово-промышленных группах, которые имеют влияние на власть. К власти приходит одна из промышленных групп, и она ведёт войну с другими. Обычно тоже безрезультатно. Зеленский, конечно, воюет на все фронты. С одной стороны, ему со стороны Вашингтона навязывается вероятная агрессия России. Подаётся так, что факт уже установленный. С другой стороны, болезненная ситуация с темой коррупции и олигархов. Он к ней периодически обращается, пытаясь стравливать олигархов", — заявил собеседник Лайфа.

Что же касается роли богатейшего бизнесмена страны Рината Ахметова в подготовке госпереворота, Суздальцев считает, что историей о попытках олигархов его свергнуть Зеленский пытается поднять себе рейтинг и привлечь к себе внимание.

"Социальной политики нет. Их внешняя политика ничего не стоит — на них не обращают внимания. Они живут только скандалами. То внешними, то внутренними. Вот это внутренний скандал: вот олигархи задумали смести Зеленского. В глазах народа он превращается в борца с олигархами. Это просто попытка поднять рейтинг. Политика очень примитивная. Политика нищих", — заключил эксперт.