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Зеленский допустил внедрение онлайн-голосования на выборах президента Украины

Пока точные сроки ввода нового формата не известны, а утвердить решение может только Верховная рада.

26 ноября, 15:18
<p>Фото © ТАСС / Lewis Joly / AP Photo</p>

Фото © ТАСС / Lewis Joly / AP Photo

Правительство Украины прорабатывает вопрос возможности голосования на выборах президента онлайн, сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Этот вопрос Минцифровизации (Министерство цифровой трансформации Украины. — Прим. Лайфа) относительно онлайн-выборов прорабатывается", — отметил Зеленский.

Пока сроки внедрения такого голосования не известны, а утвердить решение может только Верховная рада. Лидер Незалежной при этом заверил, что онлайн-голосование никак не помешает людям голосовать традиционным способом.

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Ранее Зеленский сообщил, что хочет оставаться президентом Украины до выполнения всех пунктов из своей программы. Также он оценил свою работу на посту главы государства.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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