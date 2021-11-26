Зеленский допустил внедрение онлайн-голосования на выборах президента Украины
Пока точные сроки ввода нового формата не известны, а утвердить решение может только Верховная рада.
Фото © ТАСС / Lewis Joly / AP Photo
Правительство Украины прорабатывает вопрос возможности голосования на выборах президента онлайн, сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский на пресс-конференции.
"Этот вопрос Минцифровизации (Министерство цифровой трансформации Украины. — Прим. Лайфа) относительно онлайн-выборов прорабатывается", — отметил Зеленский.
Пока сроки внедрения такого голосования не известны, а утвердить решение может только Верховная рада. Лидер Незалежной при этом заверил, что онлайн-голосование никак не помешает людям голосовать традиционным способом.
Ранее Зеленский сообщил, что хочет оставаться президентом Украины до выполнения всех пунктов из своей программы. Также он оценил свою работу на посту главы государства.
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