В Европе выявлен первый случай заражения новым коронавирусом-мутантом из ЮАР

Бельгия стала первой страной, в которой выявили штамм коронавируса B.1.1.529, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и других странах юга Африки. О заразившемся сообщил министр здравоохранения государства Франк Ванденбрук.

"У нас есть случай подтверждённого варианта [B.1.1.529], — сказал глава Минздрава и призвал не паниковать, поскольку информация об особой опасности инфекции ещё не получила научного подтверждения.

Он уточнил, что новый штамм нашли у человека, вернувшегося из поездки за рубеж. Ванденбрук также порекомендовал "соблюдать бдительность, но не паниковать".