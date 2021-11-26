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В Европе выявлен первый случай заражения новым коронавирусом-мутантом из ЮАР

Эта вариация инфекции подтвердилась у человека, вернувшегося из поездки за рубеж.

26 ноября, 15:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Бельгия стала первой страной, в которой выявили штамм коронавируса B.1.1.529, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и других странах юга Африки. О заразившемся сообщил министр здравоохранения государства Франк Ванденбрук.

"У нас есть случай подтверждённого варианта [B.1.1.529], — сказал глава Минздрава и призвал не паниковать, поскольку информация об особой опасности инфекции ещё не получила научного подтверждения.

Он уточнил, что новый штамм нашли у человека, вернувшегося из поездки за рубеж. Ванденбрук также порекомендовал "соблюдать бдительность, но не паниковать".

Из-за санитарно-эпидемиологической ситуации контроль на границе с Бельгией несколько дней назад усилил Париж. Об этом сообщил представитель Правительства Франции Габриэль Атталь.

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Напомним, ВОЗ созвала срочную встречу из-за "самого опасного" штамма ковида. Быстрораспространяющуюся разновидность инфекции обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили влияние нового штамма ковида на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что этот вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей. Вирусолог Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за "самого опасного" штамма ковида.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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