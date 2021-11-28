Британские врачи усомнились в опасности нового штамма коронавируса "омикрон"
Штамм "дельта" представляет для Великобритании большую опасность, считают специалисты.
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Британские медики усомнились в опасности нового штамма коронавируса. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.
Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что омикрон-штамм может передаваться между вакцинированными. По его словам, учёные получают всё больше информации о вирусе, хоть все его особенности пока не раскрыты.
Главный врач Англии Крис Уитти отметил, что омикрон не представляет для Великобритании такой опасности, как дельта.
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"Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты... Но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит", — пояснил профессор.
При этом Уитти отметил, что британские власти правильно отреагировали на ситуацию, приняв "предупредительные" меры на границе для сокращения темпов распространения нового штамма в стране. В свою очередь, профессор Оксфордского университета Джон Белл, высокопоставленный советник британского правительства по вакцинации, считает, что новый вариант коронавируса у вакцинированных может вызывать лишь "насморк и головные боли".
Ранее ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих. В Европе уже выявлен первый случай заражения им. ВОЗ заявила, что существующие ПЦР-тесты выявляют этот штамм ковида.
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