Британские врачи усомнились в опасности нового штамма коронавируса "омикрон"

Британские медики усомнились в опасности нового штамма коронавируса. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что омикрон-штамм может передаваться между вакцинированными. По его словам, учёные получают всё больше информации о вирусе, хоть все его особенности пока не раскрыты.

Главный врач Англии Крис Уитти отметил, что омикрон не представляет для Великобритании такой опасности, как дельта.

"Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты... Но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит", — пояснил профессор.