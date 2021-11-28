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Глава МИД Украины Кулеба заявил об "очень активном диалоге" по покупке оружия

Министр не стал отвечать на уточняющие вопросы, пояснив, что оружие, как и деньги, "любит тишину".

28 ноября, 01:47

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / АР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что власти страны ведут переговоры с "различными партнёрами" по вопросам поставок оружия.

"Сейчас мы находимся в очень активном диалоге с различными партнёрами, которые готовы продать нам военную технику и оружие для укрепления возможности Украины обороняться", — сказал министр в интервью немецкой газете Die Zeit.

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Кулеба не стал отвечать на уточняющие вопросы, пояснив, что оружие, как и деньги, "любит тишину". Отдельно министр отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО — это "лишь вопрос времени", и добавил, что Украина является "естественной частью европейского и евроатлантического сообщества". По словам Кулебы, "главное препятствие" состоит в том, что "некоторые страны НАТО и ЕС всё ещё рассматривают Украину через призму своих отношений с Россией".

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Ранее стало известно, что США передали Украине два патрульных катера типа Island. Суда являются частью американского пакета помощи Незалежной на общую сумму более чем два с половиной миллиарда долларов с 2014 года.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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