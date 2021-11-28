Глава МИД Украины Кулеба заявил об "очень активном диалоге" по покупке оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что власти страны ведут переговоры с "различными партнёрами" по вопросам поставок оружия.

"Сейчас мы находимся в очень активном диалоге с различными партнёрами, которые готовы продать нам военную технику и оружие для укрепления возможности Украины обороняться", — сказал министр в интервью немецкой газете Die Zeit.

Кулеба не стал отвечать на уточняющие вопросы, пояснив, что оружие, как и деньги, "любит тишину". Отдельно министр отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО — это "лишь вопрос времени", и добавил, что Украина является "естественной частью европейского и евроатлантического сообщества". По словам Кулебы, "главное препятствие" состоит в том, что "некоторые страны НАТО и ЕС всё ещё рассматривают Украину через призму своих отношений с Россией".