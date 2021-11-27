Антонов заявил о расширении линейки поставляемых США на Украину вооружений
Глава российской дипмиссии в Штатах отметил, что "даже наши Ми-17 туда попали".
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Соединённые Штаты расширяют линейку поставляемых на Украину вооружений. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает на Украину, она всё больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали", — сказал Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
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Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что ВС Незалежной отработали новую тактику использования разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin в Донбассе. По его словам, это вооружение существенно повысило боеспособность армии страны.
Также стало известно, что США передали Украине два патрульных катера типа Island. Суда являются частью американского пакета помощи Незалежной на общую сумму более чем два с половиной миллиарда долларов с 2014 года.
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