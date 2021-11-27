Антонов заявил о расширении линейки поставляемых США на Украину вооружений

Соединённые Штаты расширяют линейку поставляемых на Украину вооружений. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает на Украину, она всё больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали", — сказал Антонов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что ВС Незалежной отработали новую тактику использования разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin в Донбассе. По его словам, это вооружение существенно повысило боеспособность армии страны.