Чуприян: Взрыв в "Листвяжной" свидетельствует о нарушении технологического процесса

Нарушение технологического процесса стало одной из причин взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, убеждён врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"Однозначно можно утверждать, что если происходит — это нежное слово "хлопок", совершенно неадекватное, а попросту — взрыв, значит было нарушение технологического процесса", — сказал он в передаче "Соловьёв Live" и добавил, что на шахте не сработали системы объективного контроля.