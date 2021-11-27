Чуприян: Взрыв в "Листвяжной" свидетельствует о нарушении технологического процесса
Он считает, что на шахте не сработали системы объективного контроля за работой сооружения.
Фото © ТАСС / Пресс-служба АПК
Нарушение технологического процесса стало одной из причин взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, убеждён врио главы МЧС России Александр Чуприян.
"Однозначно можно утверждать, что если происходит — это нежное слово "хлопок", совершенно неадекватное, а попросту — взрыв, значит было нарушение технологического процесса", — сказал он в передаче "Соловьёв Live" и добавил, что на шахте не сработали системы объективного контроля.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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