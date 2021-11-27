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Чуприян: Взрыв в "Листвяжной" свидетельствует о нарушении технологического процесса

Он считает, что на шахте не сработали системы объективного контроля за работой сооружения.

27 ноября, 18:56
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба АПК</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба АПК

Нарушение технологического процесса стало одной из причин взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, убеждён врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"Однозначно можно утверждать, что если происходит — это нежное слово "хлопок", совершенно неадекватное, а попросту — взрыв, значит было нарушение технологического процесса", — сказал он в передаче "Соловьёв Live" и добавил, что на шахте не сработали системы объективного контроля.

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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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