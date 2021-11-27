Врио главы МЧС Чуприян назвал причину гибели спасателей в шахте "Листвяжная"

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что горноспасатели в шахте "Листвяжная" погибли из-за резкого роста концентрации окиси углерода. Во время поисковых работ скончались пятеро спасателей, тела троих уже подняли на поверхность.

"Погибли они почему? Я могу сказать мнение специалистов: потому что резко возросла концентрация окиси углерода, её только прибором можно понять", — рассказал Чуприян в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".