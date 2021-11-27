Врио главы МЧС Чуприян назвал причину гибели спасателей в шахте "Листвяжная"
Он также отметил, что состояние выжившего Александра Заковряшина тяжёлое, но стабильное.
Фото © ТАСС / Рюмин Александр
Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что горноспасатели в шахте "Листвяжная" погибли из-за резкого роста концентрации окиси углерода. Во время поисковых работ скончались пятеро спасателей, тела троих уже подняли на поверхность.
"Погибли они почему? Я могу сказать мнение специалистов: потому что резко возросла концентрация окиси углерода, её только прибором можно понять", — рассказал Чуприян в эфире ютуб-канала "Соловьев Live".
Он также отметил, что состояние выжившего спасателя тяжёлое, но стабильное.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — 5 горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
Комментариев: 0