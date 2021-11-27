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Цивилёв назвал имена пяти шахтёров, чьи тела подняли из "Листвяжной"

Все они вместе трудились на участке подготовительных работ № 5.

27 ноября, 16:47
<p>Фото © Администрация Правительства Кузбасса</p>

Фото © Администрация Правительства Кузбасса

Пятеро горняков, чьи тела сегодня подняли на поверхность из шахты "Листвяжная", опознаны сотрудниками компании. Их имена сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв:

  1. Антон Трофимов, проходчик, 35 лет;
  2. Александр Петров, горнорабочий подземный, 35 лет;
  3. Андрей Чувашов, проходчик, 40 лет;
  4. Геннадий Белошкурский, горный мастер подземный, 48 лет;
  5. Евгений Мавельянов, проходчик, 48 лет.

Цивилёв уточнил, что все они с участка подготовительных работ № 5. Теперь личности шахтёров должны подтвердить их родственники. Сегодня горноспасатели обследовали 4,6 км выработок, им предстоит пройти ещё порядка 6,5 км. Однако сейчас сделать это не позволяет газовая обстановка в шахте.

Тела ещё пяти погибших горняков подняли из шахты "Листвяжная"

Тела ещё пяти погибших горняков подняли из шахты "Листвяжная"

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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