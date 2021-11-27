Цивилёв назвал имена пяти шахтёров, чьи тела подняли из "Листвяжной"
Все они вместе трудились на участке подготовительных работ № 5.
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Пятеро горняков, чьи тела сегодня подняли на поверхность из шахты "Листвяжная", опознаны сотрудниками компании. Их имена сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв:
- Антон Трофимов, проходчик, 35 лет;
- Александр Петров, горнорабочий подземный, 35 лет;
- Андрей Чувашов, проходчик, 40 лет;
- Геннадий Белошкурский, горный мастер подземный, 48 лет;
- Евгений Мавельянов, проходчик, 48 лет.
Цивилёв уточнил, что все они с участка подготовительных работ № 5. Теперь личности шахтёров должны подтвердить их родственники. Сегодня горноспасатели обследовали 4,6 км выработок, им предстоит пройти ещё порядка 6,5 км. Однако сейчас сделать это не позволяет газовая обстановка в шахте.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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