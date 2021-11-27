Цивилёв назвал имена пяти шахтёров, чьи тела подняли из "Листвяжной"

Цивилёв уточнил, что все они с участка подготовительных работ № 5. Теперь личности шахтёров должны подтвердить их родственники. Сегодня горноспасатели обследовали 4,6 км выработок, им предстоит пройти ещё порядка 6,5 км. Однако сейчас сделать это не позволяет газовая обстановка в шахте.