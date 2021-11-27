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"Делают всё что хотят": Тренер "Наполи" Спаллетти назвал отличие "Спартака" от других российских клубов

В нынешнем сезоне его команда дважды проиграла красно-белым в Лиге Европы.

27 ноября, 16:22
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSwI-9QMGgh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lucianospalletti</a></p>

Фото © Instagram / lucianospalletti

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти обвинил представителей московского "Спартака" в неподобающем поведении. Об этом сообщает Goal.com.

В нынешнем сезоне "Наполи" дважды проиграл "Спартаку" в Лиге Европы — 2:3 дома и 1:2 в гостях. В четверг после поражения в Москве Спаллетти демонстративно отказался пожимать руку наставнику красно-белых Рую Витории.

"Я был в России, в этой стране работают серьёзные и порядочные люди. Серьёзные российские клубы знают, как вести себя в Европе. А вот "Спартак" считает, что можно делать всё что захочется. Этим он и отличается от других команд страны. Мне кажется, что если хочешь обратиться ко мне, сказать что-то обидное, то лучше это делать лично, а не в соцсетях", — сказал Спаллетти.

Напомним, с 2009 по 2014 год итальянский специалист возглавлял петербургский "Зенит". С клубом он выиграл два чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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