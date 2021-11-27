"Я был в России, в этой стране работают серьёзные и порядочные люди. Серьёзные российские клубы знают, как вести себя в Европе. А вот "Спартак" считает, что можно делать всё что захочется. Этим он и отличается от других команд страны. Мне кажется, что если хочешь обратиться ко мне, сказать что-то обидное, то лучше это делать лично, а не в соцсетях", — сказал Спаллетти.