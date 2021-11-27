"Делают всё что хотят": Тренер "Наполи" Спаллетти назвал отличие "Спартака" от других российских клубов
В нынешнем сезоне его команда дважды проиграла красно-белым в Лиге Европы.
Фото © Instagram / lucianospalletti
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти обвинил представителей московского "Спартака" в неподобающем поведении. Об этом сообщает Goal.com.
В нынешнем сезоне "Наполи" дважды проиграл "Спартаку" в Лиге Европы — 2:3 дома и 1:2 в гостях. В четверг после поражения в Москве Спаллетти демонстративно отказался пожимать руку наставнику красно-белых Рую Витории.
Спаллетти не выдержал и не пожал руку Витории после матча ❌❌❌— Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2021
Как некрасиво, Лучано 😳 pic.twitter.com/i41Bmkm1PA
"Я был в России, в этой стране работают серьёзные и порядочные люди. Серьёзные российские клубы знают, как вести себя в Европе. А вот "Спартак" считает, что можно делать всё что захочется. Этим он и отличается от других команд страны. Мне кажется, что если хочешь обратиться ко мне, сказать что-то обидное, то лучше это делать лично, а не в соцсетях", — сказал Спаллетти.
Напомним, с 2009 по 2014 год итальянский специалист возглавлял петербургский "Зенит". С клубом он выиграл два чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.
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