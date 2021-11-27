Российские пары заняли весь пьедестал на Гран-при России по фигурному катанию

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Турнир проходит на олимпийской арене "Айсберг".

В короткой программе действующие чемпионы мира стали вторыми, но после произвольного проката поднялись на ступеньку выше. В сумме они получили от арбитров 226,98 балла.

Второй стала ещё одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (212,59). Накануне они выиграли короткую программу, но удержать преимущество не смогли. Также представляющие нашу страну Ясмина Кадырова и Иван Бальченко заняли третье место (193,58).