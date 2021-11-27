Российские пары заняли весь пьедестал на Гран-при России по фигурному катанию
При этом в финале серии нашу страну в этом виде программы будут представлять сразу четыре дуэта.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / ЕРА / Alexander Zemlianichenko
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Турнир проходит на олимпийской арене "Айсберг".
В короткой программе действующие чемпионы мира стали вторыми, но после произвольного проката поднялись на ступеньку выше. В сумме они получили от арбитров 226,98 балла.
Второй стала ещё одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (212,59). Накануне они выиграли короткую программу, но удержать преимущество не смогли. Также представляющие нашу страну Ясмина Кадырова и Иван Бальченко заняли третье место (193,58).
В результате в финал Гран-при, который пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря, пробились сразу четыре российские пары — Мишина и Галлямов, Павлюченко и Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Компанию им составят китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун и японцы Рику Миура и Рюити Кихара.
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