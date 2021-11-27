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Российские пары заняли весь пьедестал на Гран-при России по фигурному катанию

При этом в финале серии нашу страну в этом виде программы будут представлять сразу четыре дуэта.

27 ноября, 16:06

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / ЕРА / Alexander Zemlianichenko

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Турнир проходит на олимпийской арене "Айсберг".

В короткой программе действующие чемпионы мира стали вторыми, но после произвольного проката поднялись на ступеньку выше. В сумме они получили от арбитров 226,98 балла.

Второй стала ещё одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (212,59). Накануне они выиграли короткую программу, но удержать преимущество не смогли. Также представляющие нашу страну Ясмина Кадырова и Иван Бальченко заняли третье место (193,58).

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили на Гран-при России

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили на Гран-при России

В результате в финал Гран-при, который пройдёт в японской Осаке с 9 по 12 декабря, пробились сразу четыре российские пары — Мишина и Галлямов, Павлюченко и Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Компанию им составят китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун и японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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