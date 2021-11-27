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Усманова переизбрали на пост президента Международной федерации фехтования

Этот пост россиянин занимает с 2008 года, с тех пор его полномочия продлевали трижды.

27 ноября, 15:17

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Российского бизнесмена Алишера Усманова третий раз переизбрали на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщается на сайте организации.

Выборы прошли на конгрессе FIE. Соперников в борьбе за президентский пост у россиянина не было.

"Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке нашей большой фехтовальной семьи. Наш вид спорта сейчас популярнее, чем когда-либо. Наши программы способствовали его динамичному росту во всём мире", — заявил Усманов.

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Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Ранее его уже переизбирали в 2012 и 2016 годах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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