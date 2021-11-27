Усманова переизбрали на пост президента Международной федерации фехтования

Российского бизнесмена Алишера Усманова третий раз переизбрали на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщается на сайте организации.

Выборы прошли на конгрессе FIE. Соперников в борьбе за президентский пост у россиянина не было.

"Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке нашей большой фехтовальной семьи. Наш вид спорта сейчас популярнее, чем когда-либо. Наши программы способствовали его динамичному росту во всём мире", — заявил Усманов.