Усманова переизбрали на пост президента Международной федерации фехтования
Этот пост россиянин занимает с 2008 года, с тех пор его полномочия продлевали трижды.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Российского бизнесмена Алишера Усманова третий раз переизбрали на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщается на сайте организации.
Выборы прошли на конгрессе FIE. Соперников в борьбе за президентский пост у россиянина не было.
"Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке нашей большой фехтовальной семьи. Наш вид спорта сейчас популярнее, чем когда-либо. Наши программы способствовали его динамичному росту во всём мире", — заявил Усманов.
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Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Ранее его уже переизбирали в 2012 и 2016 годах.
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