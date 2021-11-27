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Житель Ростова-на-Дону натравил пса на полицейского

В результате правоохранитель получил рану предплечья.

27 ноября, 15:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против местного жителя, который натравил собаку на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что инцидент произошёл ещё 15 ноября во дворе одного из домов на улице Степана Разина. Ростовчанин проигнорировал требования полицейского о недопустимости нарушения общественного порядка, после чего отдал своему псу команду наброситься на сотрудника. В результате правоохранитель получил рану предплечья.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве 17-летний школьник-наркокурьер сбил полицейского, находясь за рулём автомобиля каршеринга.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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