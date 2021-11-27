Житель Ростова-на-Дону натравил пса на полицейского

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против местного жителя, который натравил собаку на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", — говорится в сообщении.