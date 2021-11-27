В России утвердили порядок определения "границы бедности"

Правительство России утвердило порядок определения границы бедности в стране. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, нововведения связаны с переходом с 2021 года на новую модель расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Правительство утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и по субъектам", - сообщили в Минтруде.

Отмечается, что новый порядок определения "границы бедности" не повлияет на назначение мер социальной поддержки. Для этого по-прежнему будет браться за основу прожиточный минимум.