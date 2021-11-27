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В России утвердили порядок определения "границы бедности"

Изменения не повлияют на назначение гражданам мер социальной поддержки.

27 ноября, 14:56

Фото © ТАСС / Лиходеев Семён

Правительство России утвердило порядок определения границы бедности в стране. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, нововведения связаны с переходом с 2021 года на новую модель расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Правительство утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и по субъектам", - сообщили в Минтруде.

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Отмечается, что новый порядок определения "границы бедности" не повлияет на назначение мер социальной поддержки. Для этого по-прежнему будет браться за основу прожиточный минимум.

А ранее Лайф рассказывал, что в России решили попробовать иначе считать доходы граждан. Например, учитывать оказанную социальную помощь, в том числе в натуральном виде.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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