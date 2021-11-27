НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика

Авиакомпания подчеркнула, что ежедневно анализирует ситуацию по мере поступления новых данных от Всемирной организации здравоохранения.

27 ноября, 14:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Авиакомпания Qatar Airways заявила о приостановке допуска на рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

"Пассажиры из Южной Африки, Зимбабве и Мозамбика больше не будут допущены на рейсы Qatar Airways", — говорится в заявлении авиакомпании в Twitter.

В своём сообщении авиаперевозчик также подчеркнул, что ежедневно анализирует ситуацию по мере поступления новых данных от Всемирной организации здравоохранения.

В Европе выявлен первый случай заражения новым коронавирусом-мутантом из ЮАР

В Европе выявлен первый случай заражения новым коронавирусом-мутантом из ЮАР

Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой омикрон. Ранее о первых случаях заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" заявили в Чехии и Германии. Сообщается, что туристы, у которых обнаружили несколько мутаций, характерных для штамма B.1.1.52, возвращались на родину из Южной Африки и Египта.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1