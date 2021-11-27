Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика

Авиакомпания Qatar Airways заявила о приостановке допуска на рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

"Пассажиры из Южной Африки, Зимбабве и Мозамбика больше не будут допущены на рейсы Qatar Airways", — говорится в заявлении авиакомпании в Twitter.