Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика
Авиакомпания подчеркнула, что ежедневно анализирует ситуацию по мере поступления новых данных от Всемирной организации здравоохранения.
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Авиакомпания Qatar Airways заявила о приостановке допуска на рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".
"Пассажиры из Южной Африки, Зимбабве и Мозамбика больше не будут допущены на рейсы Qatar Airways", — говорится в заявлении авиакомпании в Twitter.
В своём сообщении авиаперевозчик также подчеркнул, что ежедневно анализирует ситуацию по мере поступления новых данных от Всемирной организации здравоохранения.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой омикрон. Ранее о первых случаях заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" заявили в Чехии и Германии. Сообщается, что туристы, у которых обнаружили несколько мутаций, характерных для штамма B.1.1.52, возвращались на родину из Южной Африки и Египта.
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