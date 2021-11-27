Учёные рассказали о напитке, снижающем давление за два часа
Эффект оказался сопоставим с тем, что достигается путём приёма специальных препаратов.
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Напитки из черники и сама ягода могут стабилизировать артериальное давление и способствовать улучшению самочувствия. Такой вывод сделали учёные из Гарвардской медицинской школы, пишет издание Daily Express.
Специалисты отобрали две группы людей и на протяжении месяца давали одним напиток из черники, а другим — не содержащий этих ягод. В результате оказалось, что у тех, кто употреблял хотя бы 200 граммов черники в день, уже через два часа после этого наблюдалось снижение артериального давления за счёт расширения плечевой артерии. Эффект учёные сравнили с тем, который достигается путём приёма специальных препаратов.
Оказалось, что в чернике содержатся уникальные антиоксиданты, способные положительно воздействовать на эндотелиальные клетки в организме. А те, в свою очередь, как раз отвечают за регуляцию кровотока и артериального давления.
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