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Учёные рассказали о напитке, снижающем давление за два часа

Эффект оказался сопоставим с тем, что достигается путём приёма специальных препаратов.

27 ноября, 14:25

Фото © Pixabay

Напитки из черники и сама ягода могут стабилизировать артериальное давление и способствовать улучшению самочувствия. Такой вывод сделали учёные из Гарвардской медицинской школы, пишет издание Daily Express.

Специалисты отобрали две группы людей и на протяжении месяца давали одним напиток из черники, а другим — не содержащий этих ягод. В результате оказалось, что у тех, кто употреблял хотя бы 200 граммов черники в день, уже через два часа после этого наблюдалось снижение артериального давления за счёт расширения плечевой артерии. Эффект учёные сравнили с тем, который достигается путём приёма специальных препаратов.

Оказалось, что в чернике содержатся уникальные антиоксиданты, способные положительно воздействовать на эндотелиальные клетки в организме. А те, в свою очередь, как раз отвечают за регуляцию кровотока и артериального давления.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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