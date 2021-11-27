Разработчик AstraZeneca оценил угрозу новой волны пандемии из-за омикрон-штамма

Новый, выявленный в Южной Африке штамм коронавируса B.1.1.529 "омикрон" едва ли вызовет новую волну пандемии среди вакцинированного населения. В этом уверен главный разработчик препарата AstraZeneca профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.

"Крайне маловероятно, что повторная вспышка пандемии среди вакцинированного населения, как мы видели в прошлом году, произойдёт. Несмотря на мутации в других вариантах вируса, вакцины продолжали защищать от тяжёлых форм заболевания по мере того, как мы сталкивались со всё новыми штаммами: "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", — сказал медик в эфире радио ВВС.