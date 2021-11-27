Разработчик AstraZeneca оценил угрозу новой волны пандемии из-за омикрон-штамма
В медицинском сообществе есть версии, что он не способен вытеснить доминирующий сейчас в мире дельта-штамм.
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Новый, выявленный в Южной Африке штамм коронавируса B.1.1.529 "омикрон" едва ли вызовет новую волну пандемии среди вакцинированного населения. В этом уверен главный разработчик препарата AstraZeneca профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.
"Крайне маловероятно, что повторная вспышка пандемии среди вакцинированного населения, как мы видели в прошлом году, произойдёт. Несмотря на мутации в других вариантах вируса, вакцины продолжали защищать от тяжёлых форм заболевания по мере того, как мы сталкивались со всё новыми штаммами: "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", — сказал медик в эфире радио ВВС.
Поллард также заверил, что Оксфордский университет "очень хорошо отработал" процедуру создания новых вакцин против появляющихся в мире новых генетических вариантов коронавируса. При этом он высказался за необходимость готовиться к худшему варианту развития событий и принимать меры для того, чтобы помешать распространению "омикрона" в мире.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.
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