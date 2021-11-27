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В Германии выявили первого заражённого омикрон-штаммом ковида

Эту разновидность инфекции подозревают у вернувшегося из Южной Африки туриста.

27 ноября, 12:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе сообщил о, предположительно, первом в Германии случае заражения новым омикрон-штаммом B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке.

"Прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки туриста обнаружили несколько мутаций, характерных для "омикрона". Подозрения весьма серьёзные, инфицированный изолирован", — написал он в "Твиттере" и уточнил, что окончательные результаты анализов ещё не готовы.

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Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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