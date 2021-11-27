В Германии выявили первого заражённого омикрон-штаммом ковида

Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе сообщил о, предположительно, первом в Германии случае заражения новым омикрон-штаммом B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке.

"Прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки туриста обнаружили несколько мутаций, характерных для "омикрона". Подозрения весьма серьёзные, инфицированный изолирован", — написал он в "Твиттере" и уточнил, что окончательные результаты анализов ещё не готовы.