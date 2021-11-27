В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за роста числа заражений коронавирусом

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении в штате чрезвычайного положения до 15 января 2022 года на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в официальном указе, опубликованном на сайте губернатора.

"Поскольку в Нью-Йорке в настоящее время наблюдается распространение CoViD-19 со скоростью, не наблюдаемой в штате с апреля 2020 года, поскольку число госпитализаций с CoViD-19 за последний месяц увеличилось до более 300 в день, <...> я объявляю ЧП на всей территории штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года", — говорится в указе.

Постановление начнёт действовать с 3 декабря. Согласно указу, департамент здравоохранения сможет ограничивать оказание несерьёзных и несрочных процедур в больницах, чтобы обеспечить достаточное количество мест в преддверии возможного роста случаев заболевания коронавирусом предстоящей зимой. Кроме того, постановление позволит штату быстрее закупать любые критически важные материалы для борьбы с пандемией.