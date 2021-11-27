Москвич нанял киллера для убийства соседа, опасаясь, что убить хотят его

Лайф выяснил причины, по которым житель Москвы решил заказать киллеру своего знакомого. Как оказалось, заказчик убийства и его несостоявшаяся жертва — соседи, которые враждуют уже несколько лет.

Напомним, выполнить заказ исполнителю помешала бдительная женщина. Она позвонила в полицию и сообщила о подозрительном человеке, который кого-то ждёт. Полицейские успели приехать на место и задержали несостоявшегося киллера. При себе у него обнаружили нож. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

История началась с того, что IT-специалист Андрей Ш. приобрёл квартиру по соседству с Сергеем З. Тот вскоре предложил выкупить её по выгодной цене, чтобы объединить со своей. Андрей согласился, так как ещё не начал ремонт, но вскоре передумал и заявил, что будет жить в ней сам. Сергей же отказываться от своих планов не собирался и начал донимать нового соседа вопросом, когда он продаст ему жилплощадь.

Андрей был убеждён, что сосед, которого в СМИ называли чёрным риелтором с криминальными связями, везде преследует его и хочет убить. Однажды айтишник взломал телефон Сергея и отправил с него СМС своему тестю, работающему на оборонном предприятии в одном из регионов. В сообщении Андрей от имени соседа заявил, что взорвёт это предприятие. В итоге Сергея привлекли к ответственности, но он утверждал, что ничего такого не писал.

Знакомые отзываются об Андрее как о замкнутом, скрытном человеке, который ни с кем не разговаривает и даже не здоровается. Его оппонента же характеризуют противоположно — как культурного, вежливого человека, занимающегося благотворительностью.

Также источник сообщил Лайфу, что на Андрея недавно напали неизвестные, сломали ему колени и сожгли машину. Причём это было уже не первое нападение.