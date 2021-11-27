Член ОНК Мальцев: Киллер Мавриди попытался имитировать суицид для нового побега

Киллер Александр Мавриди, находящийся в СИЗО-11 в Ногинске, готовится к новому побегу. Для этого он даже попытался имитировать самоубийство, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Мальцев.

Напомним, в августе Мавриди сбежал из ИВС в Истре вместе с четырьмя сообщниками. Позже их всех поймали, причём Мавриди — самого последнего.

"Со слов администрации, он эту суицидальную активность имитирует — там был какой-то похожий акт на самоубийство. Но в самом СИЗО считают, что это связано с подготовкой к очередному побегу", — приводит слова Мальцева РИА "Новости".

Правозащитник добавил, что Мавриди стоит на профилактическом учёте как склонный к побегу и нарушениям, все его действия связывают с возможной попыткой убежать. Злоумышленник содержится в спецблоке на двух человек, за ним ведётся усиленный контроль. Однако уточняется, что в момент имитации суицида Мавриди был один. По словам члена ОНК, арестант постоянно жалуется на здоровье.