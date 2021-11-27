Член ОНК Мальцев: Киллер Мавриди попытался имитировать суицид для нового побега
По словам правозащитника, арестант постоянно жалуется на здоровье, под любым предлогом пытается покинуть камеру и пристально наблюдает за порядком несения смены, изучает окружающую местность.
Фото © ТАСС / Следственный комитет
Киллер Александр Мавриди, находящийся в СИЗО-11 в Ногинске, готовится к новому побегу. Для этого он даже попытался имитировать самоубийство, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Мальцев.
Напомним, в августе Мавриди сбежал из ИВС в Истре вместе с четырьмя сообщниками. Позже их всех поймали, причём Мавриди — самого последнего.
"Со слов администрации, он эту суицидальную активность имитирует — там был какой-то похожий акт на самоубийство. Но в самом СИЗО считают, что это связано с подготовкой к очередному побегу", — приводит слова Мальцева РИА "Новости".
Правозащитник добавил, что Мавриди стоит на профилактическом учёте как склонный к побегу и нарушениям, все его действия связывают с возможной попыткой убежать. Злоумышленник содержится в спецблоке на двух человек, за ним ведётся усиленный контроль. Однако уточняется, что в момент имитации суицида Мавриди был один. По словам члена ОНК, арестант постоянно жалуется на здоровье.
"Он заявляет постоянно, что ему помощь медицинская нужна. Под любым предлогом пытается покинуть камеру и пристально наблюдает за порядком несения смены, изучает окружающую местность, всё фиксирует", — рассказал Мальцев.
Ранее киллер Мавриди признал вину в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, удержании заложника и побеге из изолятора в августе 2021 года. Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. 11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. За помощь в поимке Мавриди обещали полтора миллиона рублей. О его задержании стало известно 13 сентября 2021 года.
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