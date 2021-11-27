Евросоюз задумал изменить правила въезда для привитых туристов

Евросоюз предложил с 10 января 2022 года открыть границы для всех путешественников из-за пределов ЕС, привитых вакцинами против ковида, которые одобрила ВОЗ.

Отмечается, что туристам, которые привились вакцинами, одобренными ВОЗ, но не одобренными европейским регулятором (EMA), потребуется отрицательный ПЦР-тест в дополнение к сертификату об иммунизации. Новые правила также предполагают, что в ЕС смогут попасть лица, переболевшие коронавирусом за 180 дней до поездки и владеющие цифровым ковидным сертификатом ЕС либо аналогичным документом стран вне сообщества.

Вместе с тем ситуацию может осложнить новый штамм вируса "омикрон", выявленный в южной Африке. Несколько стран Европы уже ввели ограничения на полёты в этот регион. Тем временем во многих государствах Старого Света не утихают протесты против новых ограничений. Так, в Германии с 24 ноября доступ в общественный транспорт предоставляется только при наличии QR-кода. При этом с октября в стране платное тестирование на ковид.

"Я приехала на учёбу в Германию без прививки и почти сразу поставила Pfizer, однако вскоре заболела. Так у меня появился сертификат о том, что я перенесла СoViD-19 и потому могу посещать общественные места. Однако моим одногруппницам, которые привиты "Спутником V", пришлось тоже ставить европейскую вакцину, чтобы спокойно передвигаться по стране", — рассказала газете "Известия" студентка Потсдамского университета по обмену из России Полина.