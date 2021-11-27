Правнук Сталина попросил патриарха Кирилла помочь с перезахоронением советского вождя

Правнук Сталина Селим Бенсаад написал письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помочь в перезахоронении своего знаменитого предка. Копия письма есть в распоряжении Лайфа.

Бенсаад просит исполнить "последнюю волю" советского лидера и перезахоронить его рядом с женой Надеждой Аллилуевой на Новодевичьем кладбище. Также правнук обратился к патриарху с просьбой помочь в назначении судебно-медицинской экспертизы для установления "настоящей причины смерти" Сталина.

"Ваше Святейшество! Я хотел бы присоединиться к поздравлениям по поводу вручения Вам высшей государственной награды Российской Федерации — ордена Святого апостола Андрея Первозванного — и лично передать Вам икону Николая Чудотворца, которая помогала во всём моему прадеду и хранила его. Сам Сталин говорил о ней следующее: "Никогда с ней не расставайся. И мне кажется, она не раз спасала мне жизнь", — пишет Бенсаад.

По словам правнука советского вождя, было бы правильным передать образ президенту России Владимиру Путину и поместить его в один из храмов, например в главный храм Вооружённых сил РФ в парке "Патриот".