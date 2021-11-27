Экс-спикер Рады Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Также политик планирует создать свою партию.

"Я реализую все амбиции, которые будут для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не удалось сделать в 2019 году, будем делать дальше", — сказал Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на "Ютубе".

Разумков заверил, что успеет создать партию к следующим парламентским выборам, которые состоятся на Украине в 2023 году. Выборы президента Незалежной пройдут в 2024 году.