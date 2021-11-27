Экс-спикер Рады Разумков заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины
Также политик планирует создать собственную партию, чтобы принять участие в парламентских выборах.
Дмитрий Разумков. Фото © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire
Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Также политик планирует создать свою партию.
"Я реализую все амбиции, которые будут для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не удалось сделать в 2019 году, будем делать дальше", — сказал Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на "Ютубе".
Разумков заверил, что успеет создать партию к следующим парламентским выборам, которые состоятся на Украине в 2023 году. Выборы президента Незалежной пройдут в 2024 году.
Ранее Разумков направил обращение новому спикеру Рады Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения "Разумная политика". В него вошло 25 депутатов, 19 из них — из правящей партии "Слуга народа". В данный момент во фракции "Слуги народа" числится 241 депутат, ещё два парламентария её пополнят по итогам недавних довыборов. Украинские политологи не исключают, что президентское большинство может развалиться, если сторонники Разумкова внутри фракции перестанут голосовать "по команде офиса президента". В итоге президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над парламентом.
Напомним, о своей скорой отставке с поста председателя Верховной рады сам Разумков говорил ещё в конце сентября, сообщив, что депутаты парламента от фракции "Слуги народа" инициировали сбор подписей за его отстранение от должности. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука. 7 октября депутаты парламента проголосовали за отставку Разумкова.
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