Россияне смогут подавать заявления на пенсионное страхование через "Госуслуги"
В Министерстве труда отметили, что сейчас ведутся работы по переводу всех услуг в режим одного окна.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Россияне смогут подавать заявления о вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и о их прекращении через сайт госуслуг. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ.
"В настоящее время ведутся работы по переводу всех услуг в режим одного окна через Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и об их прекращении также можно будет подавать через портал госуслуг", — отметили в ведомстве.
В Министерстве труда напомнили, что ранее подать такое заявление можно было через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Так как авторизация в личном кабинете ПФР ведётся через портал госуслуг, пользователи личного кабинета на сайте ПФР также зарегистрированы и пользуются госуслугами, подытожили в ведомстве.
Ранее разработчик Станислав Жураковский раскрыл, как отличить настоящий сайт "Госуслуги" от фальшивого. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт в том числе посоветовал установить антивирусную программу и использовать поисковые сервисы для перехода на госпорталы.
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