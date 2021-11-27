Россияне смогут подавать заявления на пенсионное страхование через "Госуслуги"

Россияне смогут подавать заявления о вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и о их прекращении через сайт госуслуг. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ.

"В настоящее время ведутся работы по переводу всех услуг в режим одного окна через Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и об их прекращении также можно будет подавать через портал госуслуг", — отметили в ведомстве.

В Министерстве труда напомнили, что ранее подать такое заявление можно было через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Так как авторизация в личном кабинете ПФР ведётся через портал госуслуг, пользователи личного кабинета на сайте ПФР также зарегистрированы и пользуются госуслугами, подытожили в ведомстве.