Байден выступил за снятие патентных ограничений на вакцины от ковида

Президент США Джо Байден выступил за снятие патентных ограничений на вакцины от коронавируса. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я призываю страны, которые примут участие в министерской встрече государств ВТО, ответить на вызов США и отказаться от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса, чтобы их могли производить по всему миру", — сказал Байден.

Американский лидер напомнил, что уже выступал в поддержку этой идеи в апреле. Байден добавил, что информация о новом штамме ковида должна "как никогда ясно показать, почему данная пандемия не закончится, пока мы не проведём вакцинацию по всему миру".