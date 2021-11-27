Байден выступил за снятие патентных ограничений на вакцины от ковида
По словам американского президента, информация о новом штамме коронавируса должна "как никогда ясно показать, почему пандемия не закончится, пока мы не проведём вакцинацию по всему миру".
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Президент США Джо Байден выступил за снятие патентных ограничений на вакцины от коронавируса. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
"Я призываю страны, которые примут участие в министерской встрече государств ВТО, ответить на вызов США и отказаться от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса, чтобы их могли производить по всему миру", — сказал Байден.
Американский лидер напомнил, что уже выступал в поддержку этой идеи в апреле. Байден добавил, что информация о новом штамме ковида должна "как никогда ясно показать, почему данная пандемия не закончится, пока мы не проведём вакцинацию по всему миру".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сожалеет о том, что страны "Большой двадцатки" не поддержали идею президента России Владимира Путина об отказе от патентной защиты вакцин на время пандемии. Лидер РФ выступил с данной инициативой на онлайн-саммите G20. Как отметил Лавров, никто даже не отреагировал на это. Коммерческие интересы компаний ясны, указал министр.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстрораспространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей. Вирусолог Владислав Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за нового штамма. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.
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