МИД Литвы назвал дату утверждения нового пакета санкций ЕС против Белоруссии
Глава дипведомства Ландсбергис уточнил, что все согласованные ранее фигуранты останутся в списке. Таким образом, он опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что "Белавиа" исключат из перечня.
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Пятый по счёту пакет санкций Евросоюза против Белоруссии, введённый из-за миграционного кризиса, будет утверждён 1 декабря. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире радиостанции LRT.
"Согласно информации, которой я располагаю, санкции будут утверждены 1 декабря", — сказал дипломат.
Ландсбергис уточнил, что все согласованные ранее фигуранты останутся в списке. Таким образом, он опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что авиакомпанию "Белавиа" исключат из перечня.
Напомним, в середине ноября Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии. Позже глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Ковни раскрыл подробности ограничений. Санкции вводятся после обострения миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Утром 8 ноября из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границу было направлено несколько тысяч польских солдат. 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Позже лагерь мигрантов переместили в транспортно-логистический центр Белоруссии возле пункта пропуска Брузги. Накануне там побывал президент республики Александр Лукашенко. Он попросил Польшу пропустить беженцев в Германию.
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