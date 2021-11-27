МИД Литвы назвал дату утверждения нового пакета санкций ЕС против Белоруссии

Пятый по счёту пакет санкций Евросоюза против Белоруссии, введённый из-за миграционного кризиса, будет утверждён 1 декабря. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире радиостанции LRT.

"Согласно информации, которой я располагаю, санкции будут утверждены 1 декабря", — сказал дипломат.