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Путин анонсировал встречу вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана на следующей неделе

Глава государства выразил надежду на то, что достигнутые 26 ноября договорённости по Нагорному Карабаху будут развиваться в позитивном ключе и в самое ближайшее время.

26 ноября, 21:05

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что вице-премьеры стран соберутся на следующей неделе в Москве для дальнейшей работы.

"На следующей неделе, это очередная наша договорённость, они (вице-премьеры. — Прим. Лайфа) соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали", — отметил глава государства.

Опубликован полный текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна по итогам встречи по Карабаху

Опубликован полный текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна по итогам встречи по Карабаху

Путин выразил надежду на то, что достигнутые 26 ноября договорённости по Нагорному Карабаху будут развиваться в позитивном ключе и в самое ближайшее время.

"Мы и собрались для того, чтобы не допускать никаких трагических событий на границе и вообще между двумя странами и народами, для того, чтобы идти вперёд, двигаться вперёд, как мы говорили. В этом, конечно, заинтересованы все страны региона: и Россия, и Армения, и Азербайджан", — подчеркнул президент РФ.

Путин надеется на скорое разблокирование сообщения в Карабахе

Путин надеется на скорое разблокирование сообщения в Карабахе

Напомним, что трёхсторонние переговоры в Сочи были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. До встречи Путин сперва увиделся с азербайджанским коллегой, а после отдельно переговорил с армянским премьером. Российский президент преподнёс Пашиняну и Алиеву символичные подарки, обозначающие мир и благополучие.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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