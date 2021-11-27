Путин анонсировал встречу вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана на следующей неделе

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что вице-премьеры стран соберутся на следующей неделе в Москве для дальнейшей работы.

"На следующей неделе, это очередная наша договорённость, они (вице-премьеры. — Прим. Лайфа) соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали", — отметил глава государства.

Путин выразил надежду на то, что достигнутые 26 ноября договорённости по Нагорному Карабаху будут развиваться в позитивном ключе и в самое ближайшее время.