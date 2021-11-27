Путин анонсировал встречу вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана на следующей неделе
Глава государства выразил надежду на то, что достигнутые 26 ноября договорённости по Нагорному Карабаху будут развиваться в позитивном ключе и в самое ближайшее время.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что вице-премьеры стран соберутся на следующей неделе в Москве для дальнейшей работы.
"На следующей неделе, это очередная наша договорённость, они (вице-премьеры. — Прим. Лайфа) соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали", — отметил глава государства.
Путин выразил надежду на то, что достигнутые 26 ноября договорённости по Нагорному Карабаху будут развиваться в позитивном ключе и в самое ближайшее время.
"Мы и собрались для того, чтобы не допускать никаких трагических событий на границе и вообще между двумя странами и народами, для того, чтобы идти вперёд, двигаться вперёд, как мы говорили. В этом, конечно, заинтересованы все страны региона: и Россия, и Армения, и Азербайджан", — подчеркнул президент РФ.
Напомним, что трёхсторонние переговоры в Сочи были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. До встречи Путин сперва увиделся с азербайджанским коллегой, а после отдельно переговорил с армянским премьером. Российский президент преподнёс Пашиняну и Алиеву символичные подарки, обозначающие мир и благополучие.
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