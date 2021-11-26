Опубликован полный текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна по итогам встречи по Карабаху

На сайте Кремля появился текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи. В документе отмечается, что главы государств обсудили ход реализации заявления от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорнокарабахского конфликта, а также заявления от 11 января 2021 года о разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе.

"Подтвердили приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа. Договорились активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач", — говорится в тексте.

Стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей её демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон. Лидеры трёх стран также подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона.

"Российская Федерация будет и далее оказывать всё необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивание добрососедских отношений в регионе", — говорится в заявлении.