Путин, Алиев и Пашинян сделали совместное заявление по итогам переговоров в Сочи
Российский лидер назвал встречу полезной и своевременной, выразил надежду, что договорённости будут соблюдаться.
Фото © Пресс-служба президента Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян делали совместное заявление по итогам переговоров, которые состоялись сегодня в Сочи.
"Мы поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, отдали должное работе миротворцев российских, тех, кто занимается разминированием", — отметил президент РФ.
Он рассказал о ключевых договорённостях, достигнутых в ходе беседы. Так, стороны условились создать механизмы демаркации на границе, обсудили разблокирование транспортных коридоров, продвинулись в обсуждении вопросов гуманитарного характера, договорились создать механизмы безопасности и стабильности. Он назвал встречу в высшей степени полезной и своевременной. Путин выразил надежду на то, что соглашения будут исполняться и создадут условия для следующих шагов.
Напомним, что трёхсторонние переговоры в Сочи приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В ходе встречи особое внимание уделили теме восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути её урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год, чтобы ситуацию стабилизировать. Кстати, до трёхсторонней встречи Путин сперва увиделся с азербайджанским коллегой.
Комментариев: 0