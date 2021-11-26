Путин, Алиев и Пашинян сделали совместное заявление по итогам переговоров в Сочи

Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян делали совместное заявление по итогам переговоров, которые состоялись сегодня в Сочи.

"Мы поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, отдали должное работе миротворцев российских, тех, кто занимается разминированием", — отметил президент РФ.

Он рассказал о ключевых договорённостях, достигнутых в ходе беседы. Так, стороны условились создать механизмы демаркации на границе, обсудили разблокирование транспортных коридоров, продвинулись в обсуждении вопросов гуманитарного характера, договорились создать механизмы безопасности и стабильности. Он назвал встречу в высшей степени полезной и своевременной. Путин выразил надежду на то, что соглашения будут исполняться и создадут условия для следующих шагов.