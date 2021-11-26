НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Многое может поменяться": Карпин назвал нормальными итоги жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022

Матчи пройдут в конце марта 2022 года. Для попадания в финальную часть турнира нашей команде нужно выиграть две домашние встречи.

26 ноября, 17:07
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает нормальными итоги жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ".

В первом раунде стыковых матчей сборная России 24 марта сыграет на своём поле с Польшей. В случае победы нашим футболистам предстоит 29 марта встретиться в решающем противостоянии с сильнейшим в паре Швеция — Чехия. Эта игра также пройдёт в России.

"Нормальный жребий. Могло быть хуже, могло лучше, но это всё на бумаге. Всё это будет через четыре месяца, и ещё многое может поменяться и у нас, и у наших соперников, так что посмотрим", — заявил Карпин.

Непростой путь в Катар: Определились соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Непростой путь в Катар: Определились соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Место проведения стыковых матчей сборной России пока не определено. По словам Карпина, они могут пройти в Москве, Ростове или Краснодаре.

"Где будем играть? Конкретики нет. Хотелось бы сыграть в "Лужниках". Думаем об этом. Рассматриваются также южные стадионы. Наверное, Краснодар, наверное, Ростов", — добавил тренер.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории состоится зимой, а не летом.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1