"Многое может поменяться": Карпин назвал нормальными итоги жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022
Матчи пройдут в конце марта 2022 года. Для попадания в финальную часть турнира нашей команде нужно выиграть две домашние встречи.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает нормальными итоги жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ".
В первом раунде стыковых матчей сборная России 24 марта сыграет на своём поле с Польшей. В случае победы нашим футболистам предстоит 29 марта встретиться в решающем противостоянии с сильнейшим в паре Швеция — Чехия. Эта игра также пройдёт в России.
"Нормальный жребий. Могло быть хуже, могло лучше, но это всё на бумаге. Всё это будет через четыре месяца, и ещё многое может поменяться и у нас, и у наших соперников, так что посмотрим", — заявил Карпин.
Место проведения стыковых матчей сборной России пока не определено. По словам Карпина, они могут пройти в Москве, Ростове или Краснодаре.
"Где будем играть? Конкретики нет. Хотелось бы сыграть в "Лужниках". Думаем об этом. Рассматриваются также южные стадионы. Наверное, Краснодар, наверное, Ростов", — добавил тренер.
Таков наш путь 🇷🇺🇵🇱🇸🇪🇨🇿— Сборная России (@TeamRussia) November 26, 2021
В случае успеха в первом матче Россия сыграет с победителем пары Швеция – Чехия дома. Встреча пройдёт 29 марта.#WC2022 pic.twitter.com/l2seOHti1K
Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории состоится зимой, а не летом.
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