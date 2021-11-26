Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает нормальными итоги жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ".

В первом раунде стыковых матчей сборная России 24 марта сыграет на своём поле с Польшей. В случае победы нашим футболистам предстоит 29 марта встретиться в решающем противостоянии с сильнейшим в паре Швеция — Чехия. Эта игра также пройдёт в России.

"Нормальный жребий. Могло быть хуже, могло лучше, но это всё на бумаге. Всё это будет через четыре месяца, и ещё многое может поменяться и у нас, и у наших соперников, так что посмотрим", — заявил Карпин.

Место проведения стыковых матчей сборной России пока не определено. По словам Карпина, они могут пройти в Москве, Ростове или Краснодаре.

"Где будем играть? Конкретики нет. Хотелось бы сыграть в "Лужниках". Думаем об этом. Рассматриваются также южные стадионы. Наверное, Краснодар, наверное, Ростов", — добавил тренер.

Таков наш путь 🇷🇺🇵🇱🇸🇪🇨🇿



В случае успеха в первом матче Россия сыграет с победителем пары Швеция – Чехия дома. Встреча пройдёт 29 марта.#WC2022 pic.twitter.com/l2seOHti1K — Сборная России (@TeamRussia) November 26, 2021