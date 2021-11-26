Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам
Она завершилась на 45-м ходу. Вторая партия состоится в субботу, 27 ноября.
Фото © FIDE
Первая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".
Партия завершилась на 45-м ходу. Белыми фигурами играл Непомнящий, в апреле выигравший турнир претендентов в Екатеринбурге.
Вторая партия состоится в субботу, 27 ноября. Белыми на этот раз будет играть Карлсен, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.
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Всего матч будет состоять из 14 партий. Победу одержит шахматист, который наберёт 7,5 очка. В случае ничейного результата будет назначен тай-брейк из партий по быстрым шахматам и, если понадобится, блиц.
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