Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам

Первая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась на 45-м ходу. Белыми фигурами играл Непомнящий, в апреле выигравший турнир претендентов в Екатеринбурге.

Вторая партия состоится в субботу, 27 ноября. Белыми на этот раз будет играть Карлсен, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.