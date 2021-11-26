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Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам

Она завершилась на 45-м ходу. Вторая партия состоится в субботу, 27 ноября.

26 ноября, 16:36
<p>Фото © FIDE</p>

Фото © FIDE

Первая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась на 45-м ходу. Белыми фигурами играл Непомнящий, в апреле выигравший турнир претендентов в Екатеринбурге.

Вторая партия состоится в субботу, 27 ноября. Белыми на этот раз будет играть Карлсен, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.

"Чемпиона мира пора наказать": Почему нельзя пропустить матч за шахматную корону с участием Непомнящего

"Чемпиона мира пора наказать": Почему нельзя пропустить матч за шахматную корону с участием Непомнящего

Всего матч будет состоять из 14 партий. Победу одержит шахматист, который наберёт 7,5 очка. В случае ничейного результата будет назначен тай-брейк из партий по быстрым шахматам и, если понадобится, блиц.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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