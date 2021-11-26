Последний российский модуль для МКС "Причал" пристыковался к станции

Новый узловой модуль "Причал" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС, сообщили в "Роскосмосе". Он является последним модулем, который Москва введёт в состав своего сегмента станции.

Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полётами (ЦУП) с Земли и космонавтов с борта МКС. Помимо "Причала" грузовой корабль доставил на станцию около 700 кг различных грузов. Первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года, это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21".