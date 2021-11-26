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Последний российский модуль для МКС "Причал" пристыковался к станции

Он оборудован пятью портами для приёма пилотируемых и грузовых кораблей.

26 ноября, 16:33
<p>Кадр из видео © <a href="https://www.roscosmos.ru/33473/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a> </p>

Кадр из видео © Роскосмос

Новый узловой модуль "Причал" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС, сообщили в "Роскосмосе". Он является последним модулем, который Москва введёт в состав своего сегмента станции.

Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полётами (ЦУП) с Земли и космонавтов с борта МКС. Помимо "Причала" грузовой корабль доставил на станцию около 700 кг различных грузов. Первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года, это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21".

В 2022 году Россия планирует отправить к МКС пять кораблей

В 2022 году Россия планирует отправить к МКС пять кораблей

Ранее Лайф писал, что ракета "Союз-2.1б" с модулем "Причал" стартовала с космодрома Байконур. Старт состоялся в 16:06 по московскому времени с 31-й площадки космодрома.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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