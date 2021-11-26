Охрана Зеленского повалила на асфальт украинскую журналистку

Чтобы уехать, ему пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не попали на пресс-марафон. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, когда глава государства садился в автомобиль, случилась давка. Журналистка пояснила, что телохранители лидера Незалежной толкнули её на капот автомобиля, а после повалили на землю. "Бравые охранники" затем быстро запрыгнули в машину сопровождения и уехали.