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Охрана Зеленского повалила на асфальт украинскую журналистку

Корреспондентка упала, а "бравые телохранители" быстро запрыгнули в машину сопровождения и уехали.

26 ноября, 16:22

Кадр из видео © Телеграм-канал / PavlovskyNews

Охрана Зеленского сбила журналистку телеканала "Прямой". Видео © Телеграм-канал / PavlovskyNews

Президент Украины Владимир Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию в Киеве, его охранники сбили журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзёбу с ног.

Чтобы уехать, ему пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не попали на пресс-марафон. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, когда глава государства садился в автомобиль, случилась давка. Журналистка пояснила, что телохранители лидера Незалежной толкнули её на капот автомобиля, а после повалили на землю. "Бравые охранники" затем быстро запрыгнули в машину сопровождения и уехали.

"У Анны Дзёбы ушиб руки и кровь, на место вызвали медиков", — говорится в сообщении издания в Telegram.

Ранее Лайф писал, что Зеленский рассказал, какого публичного обещания хочет от Путина.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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