Охрана Зеленского повалила на асфальт украинскую журналистку
Корреспондентка упала, а "бравые телохранители" быстро запрыгнули в машину сопровождения и уехали.
Кадр из видео © Телеграм-канал / PavlovskyNews
Охрана Зеленского сбила журналистку телеканала "Прямой". Видео © Телеграм-канал / PavlovskyNews
Президент Украины Владимир Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию в Киеве, его охранники сбили журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзёбу с ног.
Чтобы уехать, ему пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не попали на пресс-марафон. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, когда глава государства садился в автомобиль, случилась давка. Журналистка пояснила, что телохранители лидера Незалежной толкнули её на капот автомобиля, а после повалили на землю. "Бравые охранники" затем быстро запрыгнули в машину сопровождения и уехали.
"У Анны Дзёбы ушиб руки и кровь, на место вызвали медиков", — говорится в сообщении издания в Telegram.
Ранее Лайф писал, что Зеленский рассказал, какого публичного обещания хочет от Путина.
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