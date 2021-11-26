Суд арестовал экс-заместителя ульяновского губернатора Анатолия Озернова
Ранее ему было предъявлено обвинение по статье о "мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере".
Фото © Правительство Ульяновской области
Суд арестовал на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова, который подозревается в причастности к хищениям бюджетных средств группой лиц. Об этом говорится на сайте Следственного управления СК РФ по региону.
"По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Ульяновской области в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в ведомстве.
Как уже писал Лайф, бывший замгубернатора Ульяновской области Анатолий Озернов был задержан в Москве.
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