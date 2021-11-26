НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель

Такое падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent происходит на фоне сообщений о появлении нового штамма коронавируса в Европе.

26 ноября, 15:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE падает на 7,45% — до $74,89 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:08 мск. В последний раз стоимость Brent была ниже $75 за баррель 22 сентября 2021 года.

Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 8,44% — до $71,77 за баррель. К 18:13 мск стоимость Brent ускорила снижение до $74,72 за баррель (-7,66%), WTI снижалась на 8,78%, до 71,51 за баррель.

Нефть Brent на Лондонской бирже упала в цене ниже $80 за баррель

Нефть Brent на Лондонской бирже упала в цене ниже $80 за баррель

Ранее стало известно, что цена нефти Brent упала ниже $77 впервые с конца сентября. Вместе с тем также снизились цены на январские фьючерсы чёрного золота марки WTI.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1