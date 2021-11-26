Стоимость нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE падает на 7,45% — до $74,89 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:08 мск. В последний раз стоимость Brent была ниже $75 за баррель 22 сентября 2021 года.

Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 8,44% — до $71,77 за баррель. К 18:13 мск стоимость Brent ускорила снижение до $74,72 за баррель (-7,66%), WTI снижалась на 8,78%, до 71,51 за баррель.