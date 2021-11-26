Стоимость нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель
Такое падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent происходит на фоне сообщений о появлении нового штамма коронавируса в Европе.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE падает на 7,45% — до $74,89 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:08 мск. В последний раз стоимость Brent была ниже $75 за баррель 22 сентября 2021 года.
Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 8,44% — до $71,77 за баррель. К 18:13 мск стоимость Brent ускорила снижение до $74,72 за баррель (-7,66%), WTI снижалась на 8,78%, до 71,51 за баррель.
Ранее стало известно, что цена нефти Brent упала ниже $77 впервые с конца сентября. Вместе с тем также снизились цены на январские фьючерсы чёрного золота марки WTI.
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