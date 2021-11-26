Фигуристы Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Сочи

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Турнир проходит на олимпийской арене "Айсберг".

За своё выступление Павлюченко и Ходыкин получили от судей 73,91 балла. Второй стала ещё одна российская пара — действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,64). Также представляющие нашу страну Ясмина Кадырова и Иван Бальченко идут на третьей позиции (69,39).