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Фигуристы Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Сочи

Медали будут разыграны в субботу, 27 ноября, после произвольного проката.

26 ноября, 16:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL_Fkvllgg0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">daria_denis_team</a></p>

Фото © Instagram / daria_denis_team

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Турнир проходит на олимпийской арене "Айсберг".

За своё выступление Павлюченко и Ходыкин получили от судей 73,91 балла. Второй стала ещё одна российская пара — действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,64). Также представляющие нашу страну Ясмина Кадырова и Иван Бальченко идут на третьей позиции (69,39).

Валиева, Туктамышева и другие в борьбе за финал: В Сочи стартует этап Гран-при России по фигурному катанию

Валиева, Туктамышева и другие в борьбе за финал: В Сочи стартует этап Гран-при России по фигурному катанию

Медали Гран-при России во всех видах программы будут разыграны в субботу, 27 ноября, после произвольных прокатов.

Ранее короткую программу у мужчин выиграл японец Кадзуки Томоно, российский фигурист Михаил Коляда занял четвёртое место. В танцах на льду лучший результат показали действующие чемпионы мира — россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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