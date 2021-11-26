Фигуристы Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Сочи
Медали будут разыграны в субботу, 27 ноября, после произвольного проката.
Фото © Instagram / daria_denis_team
Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Турнир проходит на олимпийской арене "Айсберг".
За своё выступление Павлюченко и Ходыкин получили от судей 73,91 балла. Второй стала ещё одна российская пара — действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,64). Также представляющие нашу страну Ясмина Кадырова и Иван Бальченко идут на третьей позиции (69,39).
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Медали Гран-при России во всех видах программы будут разыграны в субботу, 27 ноября, после произвольных прокатов.
Ранее короткую программу у мужчин выиграл японец Кадзуки Томоно, российский фигурист Михаил Коляда занял четвёртое место. В танцах на льду лучший результат показали действующие чемпионы мира — россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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