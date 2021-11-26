Появилось видео с места ликвидации боевиков в Карачаево-Черкесии

Видео © Национальный антитеррористический комитет

Национальный антитеррористический комитет показал видео спецоперации в Карачаево-Черкесии, где были ликвидированы двое вооружённых бандитов, которые планировали террористические преступления. После этого в регионе был снят режим контртеррористической операции (КТО).

"На месте боестолкновения обнаружены СВУ, оружие, большое количество боеприпасов, гранаты и различное снаряжение. Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", — сообщается на сайте "Национального антитеррористического комитета" (НАК).