НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Появилось видео с места ликвидации боевиков в Карачаево-Черкесии

Согласно данным НАК, на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов.

26 ноября, 16:07

Кадр из видео © Национальный антитеррористический комитет

Видео © Национальный антитеррористический комитет

Национальный антитеррористический комитет показал видео спецоперации в Карачаево-Черкесии, где были ликвидированы двое вооружённых бандитов, которые планировали террористические преступления. После этого в регионе был снят режим контртеррористической операции (КТО).

"На месте боестолкновения обнаружены СВУ, оружие, большое количество боеприпасов, гранаты и различное снаряжение. Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", — сообщается на сайте "Национального антитеррористического комитета" (НАК).

В КЧР подозреваемый при задержании застрелил полицейского и ранил его напарника

В КЧР подозреваемый при задержании застрелил полицейского и ранил его напарника

Как уже сообщал Лайф, начальник Управления ФСБ России по КЧР ввёл режим КТО из-за вооружённых бандитов. Операция проводилась на участке горно-лесистой местности под Карачаевском вблизи трассы Каменномост — Учкулан. Злоумышленникам предложили сложить оружие и сдаться, но они открыли огонь по силовикам и были нейтрализованы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1