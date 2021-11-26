Появилось видео с места ликвидации боевиков в Карачаево-Черкесии
Согласно данным НАК, на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов.
Кадр из видео © Национальный антитеррористический комитет
Видео © Национальный антитеррористический комитет
Национальный антитеррористический комитет показал видео спецоперации в Карачаево-Черкесии, где были ликвидированы двое вооружённых бандитов, которые планировали террористические преступления. После этого в регионе был снят режим контртеррористической операции (КТО).
"На месте боестолкновения обнаружены СВУ, оружие, большое количество боеприпасов, гранаты и различное снаряжение. Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", — сообщается на сайте "Национального антитеррористического комитета" (НАК).
Как уже сообщал Лайф, начальник Управления ФСБ России по КЧР ввёл режим КТО из-за вооружённых бандитов. Операция проводилась на участке горно-лесистой местности под Карачаевском вблизи трассы Каменномост — Учкулан. Злоумышленникам предложили сложить оружие и сдаться, но они открыли огонь по силовикам и были нейтрализованы.
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