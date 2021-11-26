Россия с 28 ноября ограничит въезд из Гонконга и 9 стран из-за нового штамма ковида

Россия с 28 ноября ограничит въезд из Гонконга и ряда стран юга Африки из-за нового штамма ковида, впервые обнаруженного в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.