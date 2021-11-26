Россия с 28 ноября ограничит въезд из Гонконга и 9 стран из-за нового штамма ковида
Такое решение было принято оперативным штабом в связи с данными об опасности данной мутации.
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Россия с 28 ноября ограничит въезд из Гонконга и ряда стран юга Африки из-за нового штамма ковида, впервые обнаруженного в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"С 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории ЮАР, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединённой Республики Танзания, специального административного района Гонконг", — говорится в сообщении.
Запрет также касается иностранных граждан, которые находились на указанных территориях в течение последних 10 дней.
Напомним, ВОЗ созвала срочную встречу из-за "самого опасного" штамма ковида. Быстрораспространяющуюся разновидность инфекции обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили влияние нового штамма ковида на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что этот вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей. Вирусолог Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за "самого опасного" штамма ковида.
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