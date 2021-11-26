"Манчестер Юнайтед" договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника
Пост наставника английской команды стал вакантным после отставки норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера.
Фото © ФК "Локомотив"
"Манчестер Юнайтед" договорился с московским "Локомотивом" о переходе руководителя клуба по спорту и развитию Ральфа Рангника в английскую команду. Об этом пишет Sky Sports.
Сообщается, что Рангник станет исполняющим обязанности главного тренера МЮ до конца сезона. После этого немецкий специалист на протяжении двух лет будет консультантом клуба.
Пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал вакантным на прошлой неделе после отставки норвежца Уле Гуннара Сульшера. В семи последних турах чемпионата Англии команда потерпела пять поражений. Во вторник в матче Лиги чемпионов против испанского "Вильярреала" команду на правах исполняющего обязанности возглавлял бывший футболист клуба Майкл Каррик.
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Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" в начале июля 2021 года. Ранее он работал главным тренером немецких команд "Штутгарт", "Шальке", "Хоффенхайм" и "Лейпциг", а также возглавлял Департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".
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