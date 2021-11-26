"Манчестер Юнайтед" договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника

Вакансия наставника английского клуба появилась после увольнения норвежца Уле Гуннара Сульшера.

"Манчестер Юнайтед" договорился с московским "Локомотивом" о переходе руководителя клуба по спорту и развитию Ральфа Рангника в английскую команду. Об этом пишет Sky Sports.

Сообщается, что Рангник станет исполняющим обязанности главного тренера МЮ до конца сезона. После этого немецкий специалист на протяжении двух лет будет консультантом клуба.

Пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал вакантным на прошлой неделе после отставки норвежца Уле Гуннара Сульшера. В семи последних турах чемпионата Англии команда потерпела пять поражений. Во вторник в матче Лиги чемпионов против испанского "Вильярреала" команду на правах исполняющего обязанности возглавлял бывший футболист клуба Майкл Каррик.