Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились три часа

Напомним, что трёхсторонние переговоры в Сочи приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они проводятся по инициативе России. В ходе встречи особое внимание уделили теме восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути её урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год, чтобы ситуацию стабилизировать. Кстати, до трёхсторонней встречи Путин сперва увиделся с азербайджанским коллегой.