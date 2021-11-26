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Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились три часа

Песков уточнил, что они сделали совместное заявление для СМИ, о нём расскажут чуть позже.

26 ноября, 16:53
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / Пресс-служба МИД РФ

В Сочи завершились трёхсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна, они продлились около трёх часов, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Трёхсторонняя встреча закончилась. Президенты сделали совместное заявление для СМИ, оно будет выпущено нами буквально через несколько минут", — заявил Песков.

Напомним, что трёхсторонние переговоры в Сочи приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они проводятся по инициативе России. В ходе встречи особое внимание уделили теме восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути её урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год, чтобы ситуацию стабилизировать. Кстати, до трёхсторонней встречи Путин сперва увиделся с азербайджанским коллегой.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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