Ахметова возмутили слова Зеленского о его причастности к подготовке госпереворота

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал ложью высказывания президента страны Владимира Зеленского о том, что олигарх якобы будет вовлечён в подготовку государственного переворота. Сообщение опубликовала компания System Capital Management, основателем которой является Ахметов.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент", — сообщил он.

Ахметов подчеркнул, что и дальше будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем".

"И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры на Украине не было", — добавил бизнесмен.