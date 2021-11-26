Ахметова возмутили слова Зеленского о его причастности к подготовке госпереворота
Бизнесмен заявил, что всегда будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором и налогоплательщиком".
Фото © ТАСС / Владимир Синдеев
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал ложью высказывания президента страны Владимира Зеленского о том, что олигарх якобы будет вовлечён в подготовку государственного переворота. Сообщение опубликовала компания System Capital Management, основателем которой является Ахметов.
"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент", — сообщил он.
Ахметов подчеркнул, что и дальше будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем".
"И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры на Украине не было", — добавил бизнесмен.
Напомним, Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и то, что предприниматель будет в нём участвовать.
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