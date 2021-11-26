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МВД показало допрос задержанного после погони со стрельбой на МКАД наркокурьера на BMW

Парень объяснил полиции, что он сильно испугался, поэтому нажал на педаль газа.

26 ноября, 16:39

Кадр из видео © УМВД России

Видео © УМВД России

МВД России опубликовало кадры с водителем BMW, который попытался скрыться от полицейской погони на МКАД, протаранил несколько машин и был ранен в шею. Оказалось, что сбегал он от правоохранителей по очень веской причине — в его машине нашли около шести килограммов наркотиков.

В ходе общения с представителями правоохранительных органов 23-летний парень пояснил, что ранее был судим по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 228 УК РФ).

В BMW задержанного после погони со стрельбой на МКАД водителя нашли 6 кг наркотиков

В BMW задержанного после погони со стрельбой на МКАД водителя нашли 6 кг наркотиков

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве школьник-наркокурьер на авто каршеринга сбил полицейского. Юноша пытался уйти от погони и влетел в иномарку на встречке, в итоге его задержали. В отношении парня возбудили два уголовных дела.

Стрельба, таран и сожжённое авто: На МКАД водитель пытался уйти от полиции на BMW с "голыми" дисками и был ранен в шею

Стрельба, таран и сожжённое авто: На МКАД водитель пытался уйти от полиции на BMW с "голыми" дисками и был ранен в шею

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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