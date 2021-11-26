МВД показало допрос задержанного после погони со стрельбой на МКАД наркокурьера на BMW

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МВД России опубликовало кадры с водителем BMW, который попытался скрыться от полицейской погони на МКАД, протаранил несколько машин и был ранен в шею. Оказалось, что сбегал он от правоохранителей по очень веской причине — в его машине нашли около шести килограммов наркотиков.

В ходе общения с представителями правоохранительных органов 23-летний парень пояснил, что ранее был судим по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 228 УК РФ).