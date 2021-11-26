МВД показало допрос задержанного после погони со стрельбой на МКАД наркокурьера на BMW
Парень объяснил полиции, что он сильно испугался, поэтому нажал на педаль газа.
Кадр из видео © УМВД России
Видео © УМВД России
МВД России опубликовало кадры с водителем BMW, который попытался скрыться от полицейской погони на МКАД, протаранил несколько машин и был ранен в шею. Оказалось, что сбегал он от правоохранителей по очень веской причине — в его машине нашли около шести килограммов наркотиков.
В ходе общения с представителями правоохранительных органов 23-летний парень пояснил, что ранее был судим по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 228 УК РФ).
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве школьник-наркокурьер на авто каршеринга сбил полицейского. Юноша пытался уйти от погони и влетел в иномарку на встречке, в итоге его задержали. В отношении парня возбудили два уголовных дела.
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